В России молодеет мужское бесплодие: почему зумерам становится сложнее зачать ребенка

Источник фото: globallookpress.com фото Elena Mayorova

За последние двадцать лет в России в два раза увеличилось количество пациентов с диагнозом бесплодие

Все больше молодых российских мужчин страдают бесплодием. Грустную статистику привел Telegram-канал Baza со ссылкой данные Минздрава.

Теперь средний возраст мужского бесплодия составляет 24-30 лет, именно пациентам этой возрастной группы чаще всего обращаются в клиники за лечением. По данным Минздрава за последние 20 лет количество пациентов с этим диагнозом в России выросло в два раза.

Как отмечают сотрудники нескольких крупных столичных репродуктивных банков, каждый пятый мужчина в России имеет плохие показатели спермограммы. В качестве основных причин данного явления называются лишний вес, вредные привычки, и длительный стресс.

В интервью “Базе” эту негативную тенденцию также подтвердил специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин и директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина Олег Аполихин