В России молодеет мужское бесплодие: почему зумерам становится сложнее зачать ребенка
Источник фото: globallookpress.com фото Elena Mayorova
За последние двадцать лет в России в два раза увеличилось количество пациентов с диагнозом бесплодие
Все больше молодых российских мужчин страдают бесплодием. Грустную статистику привел Telegram-канал Baza со ссылкой данные Минздрава.
Теперь средний возраст мужского бесплодия составляет 24-30 лет, именно пациентам этой возрастной группы чаще всего обращаются в клиники за лечением. По данным Минздрава за последние 20 лет количество пациентов с этим диагнозом в России выросло в два раза.
Как отмечают сотрудники нескольких крупных столичных репродуктивных банков, каждый пятый мужчина в России имеет плохие показатели спермограммы. В качестве основных причин данного явления называются лишний вес, вредные привычки, и длительный стресс.
Прежде всего, увеличение цифр в статистике мужского бесплодия объясняется улучшением выявляемости заболеваний. Важно понимать, что репродуктивное здоровье является «индикатором» общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов, — поясняет Аполихин.