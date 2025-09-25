В РПЦ назвали «дичью» предложение депутата Госдумы переделать замок Пугачевой в храм
Представители РПЦ посоветовали депутатам больше заниматься своей основной работой
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в России иноагентом), постоянно находится в центре внимания российских СМИ. До этого момента было огромное количество слухов о его судьбе, его часто продавали, перечислялись претенденты на покупку, но потом они куда-то исчезали. Были предложение конфисковать замок в собственность государства. И вот теперь в Госдуме депутат Михаил Иванов предложил отдать замок в собственность РПЦ и сделать из него храм.
Надо признаться, что для самой церкви данное предложение оказалось достаточно неожиданным. И служители РПЦ не стали молчать, и сказали все, что думают про эту идею.
Как пишет издание
«У меня контрпредложение! Пусть депутаты займутся тем, ради чего их избирали. Я думаю, что общество будет только радо. Слишком много всего этого. Как будто самой церкви это прямо нужно», — разъяснил священник.
Островский также добавил, что прежде чем делать подобные заявления, Иванов мог бы посоветоваться со священником, «и ему бы подсказали, какая это дичь».
Также батюшку поддержал и главный архитектор Троице-Сергиевой лавры Сергей Демидов. По его мнению в принципе такой вариант возможен, но при этом потребуется перестройка, на что потребуются немалые деньги.
«Только я думаю, что это бред. Прежде чем что-то размещать в замке Пугачевой, нужно решить вопрос с его изъятием. Чтобы был официальный документ. Законный, никем не обжалованный», — пояснил специалист.
Демидов усомнился в том, что вряд ли РПЦ захочет взять замок Пугачевой на свой баланс.
Наверное этот тот случай, когда представителям РПЦ хочется поаплодировать!
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов