В РПЦ назвали «дичью» предложение депутата Госдумы переделать замок Пугачевой в храм

Представители РПЦ посоветовали депутатам больше заниматься своей основной работой

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в России иноагентом), постоянно находится в центре внимания российских СМИ. До этого момента было огромное количество слухов о его судьбе, его часто продавали, перечислялись претенденты на покупку, но потом они куда-то исчезали. Были предложение конфисковать замок в собственность государства. И вот теперь в Госдуме депутат Михаил Иванов предложил отдать замок в собственность РПЦ и сделать из него храм.

Надо признаться, что для самой церкви данное предложение оказалось достаточно неожиданным. И служители РПЦ не стали молчать, и сказали все, что думают про эту идею.

Как пишет издание Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Daily Storm, в РПЦ данную инициативу назвали дичью. Священник Павел Островский посоветовал российским депутатам заниматься своим основным делом, то есть разрабатывать новые законы.

«У меня контрпредложение! Пусть депутаты займутся тем, ради чего их избирали. Я думаю, что общество будет только радо. Слишком много всего этого. Как будто самой церкви это прямо нужно», — разъяснил священник.

Островский также добавил, что прежде чем делать подобные заявления, Иванов мог бы посоветоваться со священником, «и ему бы подсказали, какая это дичь».

Также батюшку поддержал и главный архитектор Троице-Сергиевой лавры Сергей Демидов. По его мнению в принципе такой вариант возможен, но при этом потребуется перестройка, на что потребуются немалые деньги.

«Только я думаю, что это бред. Прежде чем что-то размещать в замке Пугачевой, нужно решить вопрос с его изъятием. Чтобы был официальный документ. Законный, никем не обжалованный», — пояснил специалист.

Демидов усомнился в том, что вряд ли РПЦ захочет взять замок Пугачевой на свой баланс.

Наверное этот тот случай, когда представителям РПЦ хочется поаплодировать!

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов