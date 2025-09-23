Блокировка звонков пошла на пользу? WhatsApp и Telegram стали популярнее среди россиян

Источник фото: globallookpress.com фото IMAGO/Zoonar.com/JAQUE DA SILVA

По итогам августа 2025 года, несмотря на неожиданные трудности, Telegram и WhatsApp похвалились успехами

В прошлом месяце многих россиян ждал неприятный сюрприз. Роскомнадзор заблокировал звонки на популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Казалось бы от такого удара будет сложно оправится, но как показала практика, ситуация наоборот только улучшилась.

Как пишет «Коммерсант» , со ссылкой на исследование рекламного холдинга Group4Media, основанного на данных Mediascope, WhatsApp и Telegram в августе смогли нарастить свою аудиторию.

Лидером по месячному охвату на данный момент является WhatsApp. По итогам августа 2025 года его аудитория составила 97 млн пользователей, по сравнению с 96,2 млн пользователей годом ранее. Следом идет Telegram, охват которого вырос до 91 млн пользователей, по сравнению с 86,8 млн пользователей годом ранее.

Стоит отдать должное и VK, который также улучшил свои показатели с 90,6 млн до 93,5 млн.

Если сравнить аналогичные показатели отечественного мессенджера MAX, то месячный охват российского приложения составил 32,2 млн человек. Это отличный результат, если учитывать временной промежуток, за который он был достигнут. Однако до лидеров рынка ему еще очень далеко.

Главная проблема МАХ заключается в том, что все контакты у большинства пользователей налажены как раз в Telegram и WhatsApp, поэтому несмотря на рост количества скачивания, общение по нему пока довольно ограниченное.

Однако точка в данном споре не поставлена. Аудитория постоянно меняет свои предпочтения, и возможно, тройка лидеров в будущем может сменить свою расстановку…