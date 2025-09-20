В Афганистане полностью отключили интернет. Решение окончательное

Источник фото: globallookpress.com фото Aleksey Smyshlyaev

Отношения между Россией и Афганистаном стремительно налаживаются. Сегодня помимо официальных контактов, россияне могут съездить в эту страну в качестве туристов. Данное предложение пока выглядит скорее как экзотика, но стоит знать, что в поездке придется столкнуться с определенными ограничениями.

Афганистан стал еще одной страной, в которой запрещен интернет. Это стало известно после того, как верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада принял решение о запрете в стране как оптоволоконного интернета, так и Wi-Fi. Все попытки делегации Талибана его переубедить, не принесли результатов.

Как пишет издание Afghanistan International, данное решение окончательное, и Хайбатуллы Ахундзады не желает больше обсуждать данный вопрос.

Единственными организациями, которые смогут пользоваться всемирной паутиной, могут стать правительственные учреждения и дипломатические миссии, но только после того, как в Афганистане будет создана новая компания провайдер.

Категорически против отключения интернета пока выступили министерства финансов и экономики, а также Центральный банк Афганистана, поскольку это может грозить полным прекращением функционирования ведомств.

Таким образом Афганистан стал еще одной страной, где запрещен интернет. До этого в этом списке была Северная Корея, Китая с его национальным файерволом, Мьянма и Иран.