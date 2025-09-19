Ученые Гарварда нашли способ замедлить старение мозга. Нужно только изменить цвет еды

Источник фото: freepik.com/freepik активность мозга

Старение мозга — увы, естественный процесс, который выражается в ухудшении памяти и концентрации, в снижении способности запоминать новую информацию. И чем старше человек, тем быстрее эти негативные процессы набирают темп. Но теперь есть возможность затормозить нежелательную реакцию — нужно только изменить свой рацион.

Об этом заявили ученые из Гарварда, Лейпцига и Университета Бен-Гуриона. Свое совместное исследование они разместили в издании Clinical Nutrition . И рассказали, что их эксперимент длился 1,5 года. В нем приняли участие почти 300 человек.

Участников эксперимента разделили на три группы, и предложили им разные системы питания: одна команда должна была 18 месяцев сидеть на обычной здоровой пище. Вторая — на классической средиземноморской диете, в которую входят разнообразные овощи, фрукты, оливковое масло, морепродукты и иные пищевые позиции. А третья группа должна была питаться по «зеленой» схеме средиземноморской диеты. Эта вариация дополнялась зеленым чаем и манкаем — зеленым растением, похожим на ряску и с нейтральным вкусом.

В итоге, когда прошло 1,5 года, ученые выяснили: у тех, кто сидел именно на «зеленой» диете, в крови стало меньше белков, ускоряющих старение мозга. Исследователи считают, что такой результат был достигнут за счет противовоспалительных соединений, присутствующих в зеленом чае и манкае. Тем более, совсем недавно уже бразильские ученые доказали: зеленый чай тормозит возрастные изменения в организме, в частности, запуская обменные процессы, способствуя снижению веса.

А что касается манкая, в этом растении с нейтральным вкусом много полезного. В том числе, железо, витамин В12, омега-3. Поэтому его активно используют в качестве овоща, например, в Таиланде и Лаосе.