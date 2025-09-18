Набиуллина одобряет! В России будет запущена альтернатива ипотеке

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

В России появятся жилищные депозиты, которые помогут россиянам копить на покупку нового жилья

Спорить о пользе ипотеки можно долго, тем не менее именно этот инструмент в последние годы был единственным источником для многих россиян приобрести жилье. Но, возможно, скоро в России появится весьма интересная альтернатива.

Уже этой осенью в Госдуме будет рассмотрены поправки в закон о жилищных сбережениях. Надо сказать, что в разработке поправок лично участвует Центробанк, то есть можно смело сказать, что Эльвира Набиуллина это одобряет.

Собственно что хотят изменить депутаты? Во-первых, для жилищных депозитов будет повышена страховая сумма. Планируется, что она будет составлять минимум 10 млн. рублей. Во-вторых, пополнять жилищный депозит будет разрешено сразу нескольким участникам, главным образом близким родственникам.

Преимущество жилищных депозитов заключается в том, что не клиент будет платить банку проценты по кредиту, а наоборот, банк будет начислять проценты на полученные средства. С одной стороны это не совсем выгодно самим банкам, с другой стороны они получают “длинные деньги”, которые можно инвестировать в другой прибыльный бизнес.

Еще один плюс жилищных депозитов заключается в том, что они заберут на себя часть потенциальных клиентов ипотеки, что снизить спрос на жилье, и цены на квадратный метр не будут так стремительно расти.

В интервью “ Известиям ” в Центробанке эту идею прокомментировали следующим образом.

“Создание в России системы жилищных сбережений, с одной стороны, предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях. С другой стороны, кредитным организациям она позволит расширить долгосрочную ресурсную базу и повысить эффективность управления ипотечным портфелем”, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Идея в любом случае интересная, важно как она будет реализована на практике…