Простуда у хозяев и питомцы: кто кого заражает?

Специалисты развеяли миф о вероятности передачи простуды от человека к домашним любимцам. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил изданию «Мослента», что владельцы животных скорее сами подвержены риску инфицирования от своих четвероногих друзей, нежели наоборот.

Голубев подчеркнул, что вирусные заболевания, которыми болеют люди, редко влияют на организм собак. Их иммунитет эффективно защищает их от большинства возбудителей человеческой простуды. Тем не менее, ситуация кардинально меняется, когда дело касается коронавируса: хотя подобные случаи пока остаются единичными, симптоматика у собак оказывается весьма умеренной.

Также специалист отметил, что шанс заболеть самому владельцу от животного существует. Это связано с тем, что домашние животные могут стать пассивными распространителями патогенных микроорганизмов, негативно влияющих на здоровье своего владельца, особенно если тот страдает сниженным иммунитетом вследствие перенесённой болезни.

Несмотря на различия в симптоматике и источниках инфекций, эксперты рекомендуют внимательно следить за состоянием здоровья питомца. Так, кашель, выделения из носа и глаз, общая слабость являются признаками возможного инфекционного процесса. Владельцу рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром при появлении любых тревожных симптомов у своей собаки.

Ограничения контакта больного члена семьи с животными нужны прежде всего самим людям, защищающим себя от дополнительной нагрузки на ослабленный иммунитет.