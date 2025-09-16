Россиян предупредили, что пик материального благополучия пройден

Источник фото: globallookpress.com Maksim Konstantinov

Рост тарифов ЖКХ подкосил благополучие россиян

В последние пару лет для многих россиян сложились неплохие финансовые условия. Во-первых, у некоторых специалистов неплохо выросла зарплата. Во-вторых, были неплохие проценты по вкладам в банках. Но теперь все это закончилось. Как считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, в России пройден пик платежеспособности, и в ближайшем времени материальное благополучие россиян будет снижаться.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ключевой параметр — это не сами зарплаты, а самооценка уровня дохода. То есть когда люди считают, что им хватает денег», — подчеркнул экономист.

Зубец отметил, что если ранее зарплаты росли опережая темпы инфляции, то сейчас наблюдается противоположный процесс. Резкий рост тарифов ЖКХ, подорожание лекарств и других товаров, все это съедает основную часть доходов.

«Мы достигли пика реальной платежеспособности населения и начали спускаться», — считает эксперт.

Стоит ли впадать в панику от такого прогноза? Стоит напомнить, что ранее именно Зубец прогнозировал заморозку вкладов в банках. Но как показала история, ничего этого не произошло. С другой стороны состояние мировой экономики не внушает оптимизма. Любой мировой экономический кризис в любом случае не обойдет Россию. Но надо понимать, что благосостояние человека всегда зависит от него самого.

Хотя многие россияне, наверняка не согласятся с тем, что все эти годы у них росло благосостояние...