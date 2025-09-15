В России могут запретить творчество группы “Воровайки”

Источник фото: скриншот видео

Виталий Бородин считает, что во времена СВО все артисты обязаны петь исключительно патриотические песни

Группа “Воровайки” хорошо известна российским любителям шансона. Основа их репертуара, это песни на блатную тематику. Пик популярности группы уже давно позади, однако на волне интереса к исполнителям 90-х годов, их творчество получило второе. Благодаря зумерам многие их композиции завирусились в социальных сетях. Однако некоторым общественным деятелям это категорически не нравится.

В интервью изданию “Абзац” руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой запретить творчество группы “Воровайки”.

«Я считаю, что только из-за одной песни «Хоп, мусорок» можно спокойно отменять группу «Воровайки». Во времена проведения СВО артисты должны петь исключительно патриотические песни. Пускай на сцену выходят патриоты, а не люди с цензурой, пропагандой ЛГБТ* и прочим развратом. Нормальный человек даже не поймет, о чем этот коллектив поет. Подобные песни про силовиков недопустимы. Я лично приложу усилия для их проверки».

Сейчас трудно говорить о том, насколько данные угрозы могут реально воплотится в жизнь, но тогда необходимо настаивать на запрете и многих других групп и исполнителей, работающих в стиле шансон. Например, необходимо запретить творчество Михаила Круга и его песню “Что ж ты фраер сдал назад”, и многие другие. Даже Александр Розенбаум подпадает под эту статью с его песней “Гоп-стоп, мы подошли из-за угла”

Ранее Бородин потребовал запретить музыкальный контент исполнительницы Бьянки на территории России.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.