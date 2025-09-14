Последний раз такая погода была 250 лет назад. Синоптики советуют россиянам готовиться к аномальной зиме

Источник фото: globallookpress.com фото Konstantin Kokoshkin

Зима обещает россиянам много испытаний

На дворе стоит сентябрь, и россиянам еще предстоит пережить бабье лето. Но возможно именно сейчас стоит начать подготовку к зиме, поскольку синоптики обещают нестабильные и непредсказуемые погодные условия, которые последний раз наблюдали два века назад.

Как пишет ИА DEITA.RU , на основании последних расчетов синоптиков, зимой 2025-2026 гг россияне могут стать свидетелями таких природных явлений, которые последний раз наблюдались в 1775 году.

Ожидается, что будущей зимой нам предстоит пережить сильные “температурные качели” и экстремальный объем осадков, причиной который станет рекордное повышение температуры Мирового океана. По итогу многим российским регионам уже через пару месяцев придется столкнуться с крайне нетипичной погодной обстановкой.

Температурные скачки могут достигать 15 градусов всего за несколько дней. Острее всего это будет происходить на европейской части России. Самым непростым месяцем может стать декабрь.

Синоптики прогнозируют среднюю температуру воздуха на 5 градусов выше обычной, что может спровоцировать выпадение объем осадков, превышающих климатическую норму в 2 раза. Главную опасность для людей и инфраструктуры будут представлять ледяные дожди. Возможны порывы линий электропередач, а значит возможны перебои со светом.

Предстоящая зима в России обещает быть очень холодной и сырой. Морозы будут держаться дольше обычного, а количество снега и дождя будет выше средний показателей последних лет.

Если мы не можем управлять погодой, то прикупить подходящую одежду лучше заранее. Она должна быть высокотехнологичной, непромокаемой, а обувь обладать противоскользящей подошвой. Только так мы сможем это все пережить…