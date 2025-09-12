Важный момент из большого интервью Пугачевой, на который никто не обратил внимание

Источник фото: скриншот видео

Интервью Пугачевой оставляет очень много вопросов, и главным образом про ее отношения в семье

В России продолжают обсуждать недавние откровения Аллы Пугачевой, которыми она поделилась в своем большом интервью Катерине Гордеевой* (признана в России иноагентом) на ее YuoTube канале. Своими впечатлениями делятся как обычные пользователи сети, так и известные люди. При этом мало кто обратил внимание на самый важный посыл этого интервью.

За последние три года, как Пугачева уехала из России, ведомым в их паре был ее супруг Максим Галкин* (признан в России иноагентом). Изначально все реагировали за его провокационными шутками в адрес России. СМИ обсуждали каждую его шутку, действия и поступки. Но сейчас что-то пошло не так.

Комик стал мало кому интересен. Русофобские шутки приелись. Новые гастроли по Европе не дают большой прибыли, зачем несколько раз ходить на одного и того же артиста? Да и ситуация на поле боя резко изменилась. Все чаще хочется пригубить чего-нибудь покрепче. А ведь какие раньше были гонорары на Первом канале! Ситуация зашла в тупик. Галкина очень мало ив интервью Пугачевой, пару слов о любви и сексе и все. Его практически нет в кадре!!!

Этим интервью Пугачёва пытается найти выход из сложившейся ситуации. Задействовать свои последние резервы и связи, чтобы хоть как-то выправить ситуацию. Она снова пытается стать лидером в своей семье. Покаяться Пугачева о своих словах о холопах не может, не примадонское это дело. Отсюда идут новые нападки на Россию, что надо не разрушать, а созидать и все такое. Лучшая защита, это нападение.

И да, главные слова о будущем своих детей. Пугачева уверена, что рано или поздно они вернутся на родину.

«У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья. Я часто слышу об этом доме, мне не дают о нем забыть. Ну пусть он стоит себе. Почему они решили, что мы должны его продать? <...> Я думаю, что дети когда-нибудь посетят. Сделают там “Музей любви”, не бесплатный. Но вход в него будет за небольшие деньги», — отметила Пугачева.

Певица ищет пути достойно вернуться домой. Но чем больше проходит времени, тем труднее это будет сделать…

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов