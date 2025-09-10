Большое интервью Аллы Пугачевой. Примадонна рассказала об истинной причине эмиграции

Источник фото: скриншлот видео Скриншот видео

Алла Пугачева после долго молчания дала большое интервью, в котром ответила на многие вопросы

Сегодня на Youtube вышло большое интервью Аллы Пугачевой, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (признана в России иноагетом). Примадонна ответила на много злободневных вопросов, и в частности назвала причину, почему она решилась на отъезд из России.

Основной причиной для этого непростого решения стала травля ее детей в школе. После того как Максима Галкина* (признан в России иноагентом), однокласcники детей называли их “дети шпионов”.

“Мы собрали чемоданы, позвонили папе и сказали, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести. Уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит”, — поделилась Пугачева.

При этом певица не считает себя предателем, а как раз наоборот, родина предала ее. По ее мнению любой человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли. А то, что оскорбления будут, она была уверена.

Также Пугачева рассказала, что Клавдия Шульженко и Лидия Русланова советовали ей уйти со сцены в 60 лет, поскольку далее будут проблемы, и все будут стараться от нее избавиться.

«А что я предала? Я давно сказала, что могу покинуть Родину только в одном случае — если Родина меня предаст. Она меня предала, но меня не предают миллионы поклонников», — заключила она.

Хотя в чем Россия предала Пугачеву Алла Борисовна не уточнила.

По крайней мере данное большое интервью говорит только об одном, что Примадонна очень не хочет, чтобы о ней забывали. По крайней мере это только начало откровений…

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов