Балконная гостья: змея застала врасплох московскую пенсионерку

Москва снова удивляет своими необычными происшествиями. Пенсионерка из Москвы обнаружила на своем балконе неожиданную визитёршу — змею. Инцидент произошел вечером, когда женщина решила выйти на балкон полюбоваться лунным затмением.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Обеспокоенная появлением ползучего гостя, пожилая дама поспешила обратно в комнату и немедленно позвонила спасателям. Однако в панике она забыла закрыть дверь балкона, оставив змейку свободно перемещаться по квартире.

Ранее подобные встречи происходили и в других районах города. Жители юго-запада Москвы столкнулись с небольшой змеёй прямо в подъезде своего дома. Тогда поймать животное также не удалось, и оно исчезло неизвестно куда. Есть версия, что рептилии сбегают из квартир владельцев экзотических питомцев.