Общество

В России падает спрос на электронику. Руководство DNS обвинило в этом банкиров

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
кризис Торговля

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Россияне впервые за долгие годы стали меньше тратить рубли на покупку электроники


В России рекордными темпами снижается спрос на электронику и бытовую технику. Уникальность данное явление заключается в том, что благодаря дешевой валюте цены на гаджеты находятся на очень интересном уровне. Но россияне не торопятся все это сметать с полок магазинов. Свое объяснение всему происходящему озвучил владелец торговой сети DNS Дмитрий Алексеев.

В интервью изданию РБК он сказал, что одной из причин стали высокие ставки по депозитам в российских банках. 

«Люди стали рациональнее: они не бегут за новым смартфоном, а ждут скидок или размещают деньги на депозитах», — подчеркнул предприниматель.

Напомним, что ранее Алексеев в падении продаж обвинял российские маркетплейсы OZON и Wildberries, а точнее в том, что они торгуют контрфактной продукцией, и массово уходят от налогов. 

Однако Алексеев оставил за скобками такое явление, как насыщение рынка.  Сегодня на рынке присутствует большое количество игроков. Плюс отлично работает параллельный импорт. Современные гаджеты и техника отлично работают, а новые модели мало чем их превосходят. Зачем тогда на них тратить деньги?

Очевидно, что экономика потребления впервые за несколько десятилетий дает сбой. Иначе это еще называется кризис перепроизводства…

