Российские регионы вводят ценз оседлости для выдачи семейной ипотеки

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Чтобы получить семейную ипотеку, необходимо прожить в регионе определенное количество лет

В России продолжают ужесточать условия по выдаче льготной ипотеки. В игру вступили субъекты федерации. Сразу два региона ввели ценз оседлости для молодых семей, которые хотят получить льготную семейную ипотеку.

Власти Калужской области приняли решение, что молодая семья может претендовать на льготную ипотеку только в том случае, если прожили в регионе не менее десяти лет. Таким образом автоматически отсекаются жители соседних регионов и мигранты.

В августе аналогичное решение было принято в Тверской области. Здесь ценз оседлости составляет 15 лет. Как стало известно Telegram-каналу Mash , на подобными ограничениями уже задумались в Тульской и Владимирской областях.

Сегодня эту тему на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) также подняла замминистра труда Ольга Баталина. Она отметила , что большинство семей используя семейную ипотеку покупают однокомнатные квартиры и студии, что не соответствует целям льготной программы.

Присоединится ли к этой тенденции Вологодская область, неизвестно. Пока все силы брошены на борьбу с пьянством и улучшение демографической ситуации.