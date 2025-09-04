Самые опасные пароли: как защитить себя от взлома?

Источник фото: https://pxhere.com/ru

Преподаватель кафедры «Защита информации» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Алексей Северин поделился рекомендациями по выбору надежных паролей. По его мнению, использование простых комбинаций вроде «123456» или имен родственников позволяет хакерам подобрать пароль буквально за секунды.

Об этом пишет RT.

Современные злоумышленники активно применяют метод брутфорса, когда специальные программы автоматически проверяют миллионы возможных вариантов пароля. Это значительно упрощает процесс взлома аккаунтов пользователей, выбравших легкие комбинации.

Для повышения уровня своей цифровой безопасности Северин рекомендует пользоваться менеджерами паролей. Эти приложения создают уникальные сложные пароли и надежно хранят их в зашифрованном виде. Пользователю достаточно помнить лишь один мастер-пароль, защищенный надежным шифрованием.

Необходимо знать, что защита личной информации начинается именно с выбора надежного пароля, способного противостоять современным атакам.