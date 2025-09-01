Рекордный урожай картофеля грозит разорением фермерам и новым картофельным кризисом

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Alexey

Цены на картофель пошли вниз, фермеры жалуются, что несут убытки

В этом году в России ожидается рекордный урожай картофеля, который превысит прошлогодний на 30%, при тех же площадях посева. Казалось бы надо радоваться, наконец-то цены пойдут вниз и россияне смогут вдоволь наестся дешевой картошки. Однако данная ситуация может грозить серьезными проблемами уже в следующем 2026 году.

Уже сейчас оптовые цены на «второй хлеб» на рынке рухнули до 8 руб. за кг, а это значительно ниже себестоимости. При этом еще не весь урожай собран. А спрос остался на прошлогоднем уровне. Это означает только одно, что многие фермеры понесут серьезные убытки

Как заявил НСН председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин, нынешний переизбыток может ударить по посевной кампании следующего года. Фермеры могут сократить посевные площади под картофель, и выращивать другие высокомаржинальные продукты. Это грозит повторение картофельного кризиса 2024 года, когда в России был зафиксирован дефицит картофеля и цены вертикально пошли вверх.

Ситуацию может смягчить тот факт, что картофель уродился не во всех российских регионах. В частности в Калининградской области из-за сильных заморозков весной весь урожай практически погиб, и власти были вынуждены ввести жесткий запрет на продажу картофеля за пределами региона. Часть избытков можно будет направить как раз в данную область.

Также ситуацию может поправить экспорт в другие страны. Однако нигде так не любят картофель, как в России, а значит шансы на такой сценарий малы.

Полностью решить проблему могли бы современные овощехранилища, о строительстве которых уже долгие годы ведутся разговоры. Но воз и ныне там…