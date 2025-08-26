Генпрокурор Игорь Краснов переходит в Верховный суд. Судебную систему России ждет жесткая чистка?

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Игрь Краснов написал заявление о переходе на работу в Верховный суд России

Одной из главных новостей вчерашнего дня стал переход генерального прокурора России Игоря Краснова на работу в Верховный суд РФ. До этого многие Telegram-каналы пророчили на это место председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Возникает логичный вопрос, что ждать простым россиянам от таких масштабных перестановок в надзорных органах?

На самом деле нет ничего противоестественного в том, что работники прокуратуры переходят на работу в российскую судебную систему. По статистике сегодня там работает около 10% бывших работников прокуратуры. Их доля не такая большая, но сам факт налицо.

Игорь Краснов зарекомендовал себя на посту генерального прокурора как честный и порядочный человек. Он родился в обыкновенной семье без каких-либо связей. При движении по карьерной лестнице ему пришлось пройти через множество трудностей, в результате чего он стал генеральным прокурором. Это только подтверждает его высокий профессионализм.

Именно при Краснове в России стали расследовать дела о незаконной приватизации, и было национализировано несколько десятков предприятий. И, если честно, то его уход в Верховный суд, на первый взгляд выглядит как ссылка. Однако не все так просто.

Российская судебная система подвергается многими россиянами жесткой критике, и очень часто не безосновательно. Наверняка многие помнят несколько дел про судей, у которых выявлялись огромные доходы явно не от их профессиональной деятельности. Дело судьи Хахалевой яркий тому пример.

Реформу судебной системы может провести только честный и порядочный человек, и видимо наверху решили это дело поручить именно Краснову. Поэтому нельзя исключать, что скоро мы станем свидетелями громких дел против других российских судей. Народ ждет перемен…