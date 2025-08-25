Топ-5 мест Вологодчины, где нужно побывать каждому жителю области

Источник фото: фото Жукова-Ивлиева Елена роспись Ферапонтов монастырь Вологодская область

Вологодская область — жемчужина Северо-западного региона. На ее обширной территории есть поселения, история которых ведет отсчет с 9 века. Поэтому побывать в таких местах — обязанность любого жителя Вологодчины. Тем более, там есть на что посмотреть.

Деревня Семёнково

Находится в Вологодском районе. Более известна как Музей деревянного зодчества. Именно сюда исследователи свозили старинные дома-экспонаты, включая даже деревянную церковь. Причем привозили из самых разных уголков Вологодчины, чтобы дать возможность будущим поколениям познакомиться с деревенским бытом конца 19 — начала 20 вв. Кроме того, в Музее часто проводятся творческие встречи, и можно увидеть театральные постановки.

Тотьма

Город основан в 1137 году, — и старше Москвы на 10 лет. Начиная с 15 века в Тотьме активно развивалось солеварение. Поэтому еще сохранились соляные скважины, в том числе прямо в городе. До Петра I энергично развивалось судоходство и торговля. А каменных храмов было возведено 17, из коих на сегодня осталось только 5. Но зато каких — с картушами. Этот вид барочного украшения фасадов домов появился в Европе в эпоху Возрождения, а в Тотьме сформировался в отдельное направление — в тотемское барокко.

Сизьма

Сейчас это небольшое село. Но первое упоминание о поселении датируется 1189 годом. Находится Сизьма в Шекснинском районе. И более известна деревянной часовней Ксении Петербуржской и чудотворным источником, о котором речь ведется с 1678 года. В часовне паломники оставляют записки с просьбами. А еще тут же находится разрушенная каменная церковь Рождества Богородицы, позади нее — старинная рябина. По преданию, именно на этой рябине люди увидели икону с ликом Богоматери.

Ферапонтово

Это небольшое село, расположенное в Кирилловском районе. Здесь находится всемирно известный Ферапонтов-Белозерский монастырь, основанный еще в 1398 году и включенный в список ЮНЕСКО. Его расписывал прославленный иконописец Дионисий — монастырь считается его последней работой. Причем росписи напоминают убранство Сикстинской капеллы, в том числе по краскам, композиции. Но творение Микеланджело младше — он начал работу лишь спустя 3 года после того, как Дионисий расписал русский монастырь.

Тарнога

Правильно называть — Тарногский Городок. Но это село, первое упоминание о котором датируется еще 14-м веком. Оно было основано как город-крепость от набегов. Кроме того, Тарнога — медовая столица Вологодчины. А еще рядом в лесах обнаружено Тиуновское святилище — с изображениями языческих богов, коим поклонялись местные в дохристианский период.