Принуждение Apple к закону. На iPhone уже скоро может появиться RuStore

Источник фото: globallookpress.com фото Sven Hoppe

С 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий о предустановке на всех мобильных гаджетах RuStore

1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, согласно которому все производители смартфонов и планшетов, продаваемых на российском рынке, обязаны предустанавливать приложение отечественного магазина мобильных приложений RuStore. Если проблем с китайскими компаниями и .южнокорейским Samsung не было, то вот американская Apple стояло отдельно в этом списке. Именно гаджеты этой компании рискуют попасть под запрет в России.

Но возможно Apple удастся избежать этой участи. Как стало известно “Известиям” , яблочная компания вступила в переговоры с российскими властями и бизнесом о готовности следовать российскому законодательству и у пользователей iPhone наконец-то появятся мобильные приложения российских банков.

Пикантность ситуации заключается в том, что формально Apple обязан исполнять антироссийские санкции, однако при этом не хочет терять российский рынок. Де-юре американская компания ушла из России, но де-факто с помощью параллельного импорта IPhone успешно здесь продается.

Как утверждают несколько источников, в ходе неформальных переговоров Apple обещало Минцифры не препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store. Еще один вариант предусматривает, что российское приложение официально будет устанавливаться на iPhone и iPad, в переговорах американцами якобы лично участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Известия» направили запросы в Минцифры, РФПИ и Apple. В VK (оператор RuStore) отказались от комментариев.

Насколько все это соответствует действительности, мы скоро узнаем…