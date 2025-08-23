Принуждение Apple к закону. На iPhone уже скоро может появиться RuStore
Источник фото: globallookpress.com фото Sven Hoppe
С 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий о предустановке на всех мобильных гаджетах RuStore
1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, согласно которому все производители смартфонов и планшетов, продаваемых на российском рынке, обязаны предустанавливать приложение отечественного магазина мобильных приложений RuStore. Если проблем с китайскими компаниями и .южнокорейским Samsung не было, то вот американская Apple стояло отдельно в этом списке. Именно гаджеты этой компании рискуют попасть под запрет в России.
Но возможно Apple удастся избежать этой участи. Как стало известно
Пикантность ситуации заключается в том, что формально Apple обязан исполнять антироссийские санкции, однако при этом не хочет терять российский рынок. Де-юре американская компания ушла из России, но де-факто с помощью параллельного импорта IPhone успешно здесь продается.
Как утверждают несколько источников, в ходе неформальных переговоров Apple обещало Минцифры не препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store. Еще один вариант предусматривает, что российское приложение официально будет устанавливаться на iPhone и iPad, в переговорах американцами якобы лично участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Известия» направили запросы в Минцифры, РФПИ и Apple. В VK (оператор RuStore) отказались от комментариев.
Насколько все это соответствует действительности, мы скоро узнаем…