Приведет к диабету и депрессии: ученые нашли еще одну причину повышения кортизола в крови

Источник фото: freepik.com Вода

Кортизол – или гормон стресса может повыситься в крови не только от переживаний, но и от неправильного питания. Недостаток этого элемента в рационе, способен спровоцировать развитие депрессивного состояния.

Исследователи из Ливерпульского университета им. Джона Мурса пришли к выводу, что недостаточное потребление чистой воды повышает уровень кортизола в крови, а это крайне негативно влияет на самочувствие человека.

Что будет, если не пить воду в достаточном количестве

При недостатке жидкости в организме, здоровье может серьезно пошатнуться. Если человек игнорирует сигналы организма и забывает пить воду, то у него может развиться гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, ожирение и даже депрессия. Кроме этого, обезвоженный человек хуже переносит стрессовые ситуации, у таких людей повышается уровень кортизола, что вызывает тревожность.

В результате, человек постоянно находится в состоянии хронического стресса, а это оказывает влияние на работу иммунной системы. Если вы не хотите заполучить все эти заболевания, то необходимо обратить внимание на свой питьевой режим.

Ученые провели исследование на 32 добровольцах. Участников разделили на 2 группы. Первая половина исследуемых выпивала не менее необходимой нормы чистой воды в день. Вторая половина получала лишь 1,5 литра жидкости в сутки. Во время эксперимента ученые исследовали уровень гидратации у добровольцев при помощи анализов.

Затем исследователи решили проверить, как участники эксперимента станут реагировать на искусственно созданную стрессовую ситуацию. За 10 минут добровольцев предупредили о собеседовании, которое будет проходить под камерой видеонаблюдения, о том, что вместо камеры установлен муляж, испытуемых не предупредили. Также, участники должны были решить арифметическую задачу.

В результате, ученые отметили, что уровень стресса у обеих групп был одинаковый, но у тех людей, которые пили мало воды, уровень кортизола в крови оказался значительно выше, чем у тех, кто получал жидкость в достаточном количестве.