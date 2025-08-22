Источник фото: globallookpress.com Genrietta Peryan

Анатлий Вассерман оценил тот урон, который генсек Хрущев нанес советскому образованию

Никита Хрущев является одной из самых неоднозначных фигур в советской истории. Его имя принято связывать с передачей Крыма под юрисдикцию Украины. Однако известный депутат Анатолий Вассерман считает, что у этого человека есть другая ошибка, которая имеет более катастрофические последствия в наши дни.

Вассерман считает, что изъятие предмета “Логика” из советской школьной программы является самой большой ошибкой в жизни.

«На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф», – говорит Вассерман в интервью изданию «Взгляд» .

Именно логика помогает людям, овладевшим ей, упорядочивать, систематизировать различные знания, и воспринимать жизнь не как россыпь разрозненных фактов.

Курс логики появился в советской школе в 1947 году. В принятии этого решения принимал участи лично Сталин. Логика занимала в учебной программе один час в неделю, и преподавалась в выпускных классах. Советские школьники получали основы форм мышления, понятий, суждений, учились делать умозаключения. Данный предмет развивал у молодежи аналитические способности, которые им могли пригодиться во взрослой жизни при работе со сложной информацией, включая научно-техническую литературу.

Именно во время правления Хрущева в 1955 году логика была исключена из школьной программы как наука, не имеющая особого значения при подготовке кадров для народного хозяйства.