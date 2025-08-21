Максима Галкина* обвинили в семейных неурядицах Никиты Преснякова

Источник фото: globallookpress.com/Bulkin Sergey фото Bulkin Sergey

Некоторые пользователи назвали истинного виновника этой семейной драмы

В большой семье Аллы Пугачевой новые неприятности. Стало известно о разводе ее внука Никиты Преснякова со своей супругой Аленой Красновой. Пара решила расстаться после восьми лет брака. Данный факт подтвердила Алена в сем аккаунте в социальных сетях. Причин расставания никто из бывших супругов не называет. Однако один из ее подписчиков в комментариях к этому посту выдвинул весьма неожиданную версию.

Мужчина обвинил во всех семейных неурядицах Никиты Преснякова, и не только его Максима Галкина** (признан в России иноагентом). По его мнению все неприятности произошли именно из-за него. Когда комик покинул Россию, он подставил и других членов семьи Пугачевой, которые также были вынуждены покинуть родину.

«Главный виновник — это Максим Галкин*. Из-за него вынуждена была уехать и Кристина Орбакайте со своей семьей, и Алла Пугачева. Максим и детям жизнь испортил», — написал пользователь.

Пользователь подметил, что Никита был вынужден уехать из-за травли, которую ему устроили различные общественные деятели, а Алена как верная супруга была вынуждена поехать за мужем, ей «просто не оставили другого шанса». Но если дома у молодых людей все было хорошо, то на чужбине все не так сладко. И Краснова нашла в себе силы «развязать этот узел и освободиться от навязанной чужой жизни».

Если честно, то данному человеку даже возразить нечего.

Краснова и Пресняков оформили брак в июле 2017 года. В 2022 году они уехали жить в США. Детей у пары нет.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов