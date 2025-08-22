Квентин Тарантино подводит итоги: режиссер назвал свой самый любимый и лучший фильм

Источник фото: Global Look Press © Cover Images Квентин Тарантино

Известный режиссер и артист Квентин Тарантино собирается взяться за съемки своего десятого фильма, которым он планирует завершить карьеру. Но, уже сейчас знаменитость решил подвести некоторые итоги своей деятельности.

Многие деятели искусства, не стесняясь, называют Квентина Тарантино гением, а зрители полностью согласны с данным утверждением. Действительно, картины знаменитого режиссера невозможно спутать с другими фильмами.

У Тарантино все идеально, и музыка, и картинка в кадре, и сюжетные повороты, а также культовые диалоги его героев. Несмотря на то, что фильмы Квентина отличаются достаточно жестким сценарием, все кинокартины давно стали классикой.

И вот теперь, когда режиссер планирует приступить к съемкам десятого фильма, он решил поделиться своим мнением о собственной творческой деятельности. Следует отметить, что скромностью Тарантино не отличается и полностью согласен с тем, что коллеги по цеху считают его гениальным режиссером.

Недавно он заявил, что кроме него никто не смог бы снять такую кинокартину, как «Убить Билла» и поэтому лента является истинно «тарантиновским» фильмом. Квентин уверен, что был рожден для того, чтобы снять такое кино. В основу сценария легли личные фантазии гения, а также его увлечения, смешанные с кровавыми эпизодами, все в лучших традициях фильмов Тарантино.

Однако своим любимым фильмом режиссер назвал совсем другую кинокартину из собственного творчества. Как оказалось, Тарантино уверен, что фильм «Однажды в Голливуде» является лучшим в его карьере. При этом, кинокартину «Бесславные ублюдки», Квентин отнес к мировым шедеврам, сообщает портал « Киноафиша ».

Ну что ж, поклонники знаменитого артиста и режиссера будут с нетерпением ждать очередную киноленту от мастера, которая заявлена, как завершение творческой деятельности Тарантино. Но, фанатам не стоит расстраиваться, так как Квентин Тарантино заявил, что если в 75 лет он захочет снять еще один фильм, то обязательно это сделает.