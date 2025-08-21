Медведь устроил пир на австрийской пасеке, оставив хозяина без 14 кг мёда

Источник фото: https://pxhere.com/ru

Шокирующее происшествие случилось на юге Австрии, где дикий зверь атаковал местную пасеку, вызвав настоящий переполох среди местных жителей и пчеловодов.

Об этом сообщает информационное агентство Belga.

Нападение медвежьего гостя оказалось настолько масштабным, что семь целых сотовых рамок, заполненных ароматным медом общим весом около 14 килограммов, стали добычей крупного хищника.

Местные власти подтвердили, что характерные следы разрушения указывают именно на бурого медведя, прибывшего, скорее всего, из соседних регионов, преимущественно из Словении. Подобные случаи становятся всё более частыми в связи с увеличением численности медведей, мигрирующих ближе к населённым пунктам.

Инцидент нанёс серьёзный материальный ущерб владельцу пасеки, лишив его нескольких сотен евро дохода. Представители правоохранительных органов напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность и сообщать обо всех подозрительных животных, поскольку появление крупных хищников вблизи населённых пунктов несёт потенциальную угрозу безопасности.