У шоу Андрея Малахова “Привет, Андрей!” появились проблемы. Игорь Николаев может запретить использовать это название

Теперь композитор может под этим товарным знаком производить и продавать различнве товары и услуги

Сегодня стал известно, что известный российский композитор Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!». Теперь маэстро может под этим товарным знаком продавать музыку, одежду, игрушки, компьютерные игры и еще много чего. Исключительные права будут принадлежать ему до 2034 года. Как известно на телеканале Россия уже несколько лет выходит популярное шоу с одноименным названием, и здесь возникает интрига, что теперь будет с этой передачей?

Для разъяснения юридических тонкостей журналисты издания «Страсти» обратились к известному адвокату Сергею Жорину. Юрист отметил, что теперь Игорь Николаев после регистрации товарного знака “Привет, Андрей!” вправе запретить третьим лицам использовать эту фразу в коммерческих целях, что в свою очередь поможет ему неплохо на этом заработать.

«Обратите внимание: перечень товаров включает рекламу, IT и даже медицину. Это типичная стратегия „широкой защиты“ — регистрировать во множестве сфер, чтобы никто не перехватил бренд», — объяснил Жорин.

Главный юридический нюанс теперь заключается в том, есть ли у Андрея Малахова и у телеканала “Россия” юридические права на это название. Если их нет, то Николаев имеет полное право потребовать прекращение выпуска шоу “Привет, Андрей!”, либо сменить название, или же запросить денежную компенсацию за использование принадлежащего ему бренда.

Сергей Жорин не исключает, что стороны могут договориться, поскольку они прекрасно друг друга знают, а Николаем много раз был в эфире этого шоу. Стороны могут поделить сферы влияния: Малахов — в медиа, Николаев — в музыке/одежде. И если честно, то данная песня получила второе рождение именно благодаря Малахову.