Дачников спасут птицы! Агроном рассказала, как избавиться от опаснейшей гусеницы боярышницы

Эксперты предупреждают садоводов о серьезной угрозе урожаю и здоровью деревьев – массовой атаке насекомого-вредителя, известной как боярышница. Личинки этой бабочки способны не только повредить плодовые культуры, но даже погубить взрослые растения целиком.

Агроном Светлана Михайлова дала советы садоводам в интервью изданию «Комсомольская правда». Она подчеркнула важность профилактических мер осенью: рекомендуется внимательно осматривать кроны растений, снимать вручную гнёзда с зимующими гусеницами, проводить обработку специальными химическими средствами ранней весной.

Но главным союзником против вредителей могут стать наши пернатые друзья – синицы. Именно они охотно поедают яйца и личинки насекомых в холодное время года. Чтобы привлечь полезных птиц на участки, эксперт советует оборудовать специальные кормушки и регулярно подкармливать птиц семенами подсолнечника и несолёным салом.

Забота о птицах становится эффективной частью защиты сада от опасных вредителей.