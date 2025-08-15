С OZON и Wildberries начали разбегаться продавцы

Источник фото: NewsVo Фото Алексея Колоскова

Бурный рост маркетплейсов подходит к своему логическому концу

Сегодня ни один россиянин не мыслит свою жизнь без покупок на популярных маркетплейсах. Пункты выдачи заказов OZON и Wildberries есть практически в каждом доме. Однако последняя финансовая статистика показала, что у этих компаний намечаются серьезные проблемы.

Как пишет издание “Коммерсант” со ссылкой на данные Data Insight, по состоянию на первое полугодие количество продавцов на маркетплейса составило 1,26 млн, что на 2% меньше по сравнению с прошлым 2024 годом, когда этот показатель был равен 1,28 млн продавцов.

Почему продавцы уходят с маркетплейсов, когда на данный момент это самый удобный канал продаж? Проблема кроется в жадности интернет площадок, которые за последнее время значительно подняли размер комиссий и рост цен на логистические услуги. Все это толкает малый и средний бизнес к созданию собственных интернет-магазинов.

По данным компании «Мой Склад» за первое полугодие 2025 года в России количество новых интернет-магазинов выросло на 18%.

Как отметила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова, OZON и Wildberries после бурного роста рынка онлайн-торговли пришли к естественной точке равновесия, при этом рост количества продавцов замедляется с 190,5% в 2022 году до 115,4% в 2024 году.

Как известно экономика циклична, и деревья не растут до небес. В какой-то момент рост количества продавцов закончится, и данный показатель пойдет на спад. И возможно маркетплейсам придется пересматривать модель своего развития. Не исключено, что количество ПВЗ будет также сокращаться. Вместо этого в России появится много мелких и средних интернет-магазинов, и нам опять придется ходить получать покупки на Почту России. Невероятно, но факт…