С OZON и Wildberries начали разбегаться продавцы
Источник фото: NewsVo Фото Алексея Колоскова
Бурный рост маркетплейсов подходит к своему логическому концу
Сегодня ни один россиянин не мыслит свою жизнь без покупок на популярных маркетплейсах. Пункты выдачи заказов OZON и Wildberries есть практически в каждом доме. Однако последняя финансовая статистика показала, что у этих компаний намечаются серьезные проблемы.
Как пишет издание
Почему продавцы уходят с маркетплейсов, когда на данный момент это самый удобный канал продаж? Проблема кроется в жадности интернет площадок, которые за последнее время значительно подняли размер комиссий и рост цен на логистические услуги. Все это толкает малый и средний бизнес к созданию собственных интернет-магазинов.
По данным компании «Мой Склад» за первое полугодие 2025 года в России количество новых интернет-магазинов выросло на 18%.
Как отметила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова, OZON и Wildberries после бурного роста рынка онлайн-торговли пришли к естественной точке равновесия, при этом рост количества продавцов замедляется с 190,5% в 2022 году до 115,4% в 2024 году.
Как известно экономика циклична, и деревья не растут до небес. В какой-то момент рост количества продавцов закончится, и данный показатель пойдет на спад. И возможно маркетплейсам придется пересматривать модель своего развития. Не исключено, что количество ПВЗ будет также сокращаться. Вместо этого в России появится много мелких и средних интернет-магазинов, и нам опять придется ходить получать покупки на Почту России. Невероятно, но факт…