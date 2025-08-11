Общество

Эксперт раскрыл секреты экономии на коммунальных платежах россиян

Николай Скрипкин
Источник фото: https://pxhere.com/ru

Дмитрий Чирков, исполнительный директор платформы автоматизации управления домами Doma.ai, поделился советами, позволяющими значительно сократить траты на коммунальные услуги. По его оценкам, применение современных инструментов контроля и анализа потребления ресурсов позволяет уменьшить ежемесячный платеж на 20–30%.


Об этом пишет издание «Газета.Ru».

Что рекомендуют эксперты?

- Регулярная проверка приборов учёта: Современные счётчики воды и электричества позволяют точно фиксировать объёмы потребляемых ресурсов. Однако значительная доля переплаты приходится вовсе не на бытовые приборы, а на неправильную работу общих инженерных систем здания. Регулярный мониторинг состояния коммуникаций дома выявляет места утечек тепла и избыточного расхода воды.

- Автоматизация регулирования отопления: Эксперты подчеркнули важность правильной регулировки температурных режимов теплоснабжения многоквартирного дома. Часто квартиры перегреваются из-за неверно настроенного оборудования, приводящего к потерям тепла зимой и чрезмерному обогреву летом. Настройка тепловой автоматики сокращает издержки минимум на 15–20%.

- Использование многоканального тарифа электроэнергии: Переход на дифференцированный тариф существенно экономит средства. Если основные энергозатратные операции перенести на ночной период, можно снизить плату за электричество на до 20%. Особенно актуально для владельцев бытовой техники, способной подключаться к удалённому управлению.

- Контроль качества услуг управляющей компании: Важна прозрачность распределения платежей за ОДН (общедомовые нужды). Неправильная настройка технических устройств ведёт к неоправданным расходам всех собственников жилья. Периодический контроль состояния сетей внутри дома позволит минимизировать такие потери.

- Применение интеллектуальных датчиков: Установив современные датчики протечки воды и термостаты, жители смогут оперативно реагировать на изменения микроклимата помещений и избегать ненужных затрат.

Эти рекомендации позволят каждому владельцу недвижимости стать ответственным участником энергосбережения и рационального использования ресурсов своего дома.

Подведём итоги

Экономия – это совсем не значит отказывать себе во всём. Осознанный подход к распределению ресурсов в доме поможет российским семьям значительно снизить нагрузку на семейный бюджет. Ведь использование новых технологических решений открывает возможности существенной оптимизации финансовых трат без снижения уровня комфорта проживания.

 

