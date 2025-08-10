Холодильник больше не выбросишь просто так: россиян предупредили о новых штрафах за неправильную утилизацию техники

Источник фото: https://pxhere.com/ru

Жителей России теперь ждут серьезные штрафы за неправильное избавление от старой бытовой техники, особенно крупной, такой как холодильник. Юрист Михаил Салкин подробно разъяснил правила утилизации крупных предметов в интервью изданию News.ru.

Согласно части 1 статьи 8.2 Кодекса административных правонарушений (КоАП), размещение крупного бытового мусора вне специально отведенных мест влечет наказание в виде штрафа размером от 2 до 3 тыс. руб. Однако, по мнению юриста, ещё большие неприятности ожидают тех, кто решит избавиться от старых холодильников обычным способом, выбрасывая их на обычную мусорку около дома.

Дело в том, что в холодильнике содержатся вещества, разрушающие озоновый слой планеты. Это значит, что владелец рискует также попасть под действие отдельной статьи КоАП — № 8.2.1 («Нарушение правил обращения с веществами, разрушающими озон»). Нарушителям грозит дополнительный штраф от 1 до 2 тыс. руб., подчеркнул эксперт.

Попытка сэкономить деньги на правильной утилизации устаревшей техники может привести к значительному финансовому ущербу и серьезным административным последствиям.