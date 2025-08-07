Wildberries придумали, как обойти закон о платформенной экономике. Офлайн продавцы опять будут недовольны

Источник фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov пункт выдачи ВБ

Wildberries начинает тестировать кешбэк за покупки

Недавно в России был принят закон о платформенной экономике, который определяет правила игры для крупнейших российских маркетплейсов. Теперь участники онлайн-торговли обязаны обеспечить прозрачность сделок, более тщательно подходить к проверке продавцов и качества их продукции. А еще по этому закону будут ограничены скидки на платформах, и тем самым должны уравняться условия с обычной офлайн розничной торговлей. Несмотря на то, что закон вступит в силу в будущем году, Wildberries уже придумали, как сохранить за собой лидерство на российском рынке.

Как пишет издание Лента.ру со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), компания начинает тестировать новую программу лояльности, когда покупателям WB будут начислять кэшбэк “ягодки” за покупки.

Клиенты маркетплейса смогут ими расплачиваться за новые покупки по курсу 1 бонусный балл = 1 рубль. Пока тестируется некоторая группа товаров, но в случае положительных результатов, этот опыт будет распространен на весь ассортимент товаров, реализуемых на Wildberries.

«Благодаря ягодкам покупки на Wildberries станут еще выгоднее: кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями. Оплатить ягодками можно до 99 процентов стоимости заказа», — отмечают представители компании.

На самом деле это плохие новости для офлайн-торговли. Уже сегодня большинство покупок совершаются именно на маркетплейсе. Наличие кэшбэка сделает покупателей еще более зависимыми от онлайн покупок. Желание потратить накопившиеся баллы, будет стимулировать клиентов делать новые покупки, а потом все пойдет по новому кругу.

Как бы офлайн-торговля не пыталась усложнить жизнь своим коллегам в интернете, необходимо признать действительность, и играть по новым правилам…