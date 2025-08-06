Полицейский во Флориде голыми руками спасал бассейн от аллигатора

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В американском штате Флорида произошел необычный случай: местный полицейский Роберт Ричардсон самостоятельно поймал и вытащил аллигатора из жилого бассейна. Очевидцем инцидента стал владелец дома, разместивший видеозапись происшествия.

Об этом пишет издание UPI.

Ричардсон пытался сначала поймать рептилию специальным сачком, но позже принял решение вступить в прямое противостояние с животным. Без колебаний офицер погрузился в воду и захватил аллигатора вручную. Затем он благополучно извлек животное из бассейна и временно поместил его в патрульный автомобиль.

Местная служба охраны порядка сообщила, что подобные инциденты становятся частым явлением в штате. За первые месяцы текущего года зарегистрировано свыше 12 тысяч обращений по поводу появления аллигаторов вблизи домов.

Хозяин участка оценил храбрость полицейского словами: «Видно сразу, что вы здесь родились». Аллигатор оказался невредимым и был выпущен обратно в природу в ближайшем водоеме.