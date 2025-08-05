Эликсир молодости найден: ученые научились омолаживать мышей

Южнокорейские ученые сделали сенсационное открытие: старение может быть заразным. Исследование показало, что определенный белок, HMGB1 в своей «восстановленной» форме, способен передавать «старение» от клетки к клетке, запуская цепную реакцию по всему организму. Это открытие переворачивает наше представление о старении и открывает фантастические перспективы для омоложения.

Белок-переносчик старости: HMGB1 обычно находится в ядре клетки и отвечает за организацию ДНК. Однако при стрессе или повреждениях он выходит в межклеточное пространство. Именно эта «восстановленная», неокисленная форма HMGB1 и является «заразной». Попадая на рецепторы здоровых клеток, она запускает программу старения, заставляя их прекращать деление, выделять воспалительные молекулы и демонстрировать другие признаки старения.

В ходе экспериментов ученые вводили восстановленный HMGB1 молодым мышам, что приводило к быстрому развитию у них признаков старения – снижению активности, воспалениям и повышению маркеров старения в тканях. Но еще более впечатляющими оказались результаты обратного эксперимента: блокировка HMGB1 у пожилых мышей с травмами привела к ускоренной регенерации тканей, снижению воспаления и улучшению физических показателей. Мыши буквально молодеют на глазах!

У людей старше 70 лет уровень восстановленного HMGB1 значительно выше, чем у 40-летних, что подтверждает его роль в процессе старения человека. Ученые уже рассматривают возможность использования существующих препаратов, блокирующих сигнальные пути, активируемые HMGB1, для создания антивозрастной терапии.

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Открытие корейских ученых – это не просто научная сенсация, это потенциальный прорыв в борьбе со старением. Если удастся разработать безопасные и эффективные методы блокировки HMGB1 у людей, мы сможем замедлить, а возможно, и обратить вспять процесс старения.