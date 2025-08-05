Глава ВоГУ Денис Дворников учит Уганду говорить красиво: мастер-класс по спичрайтингу в Африке

Источник фото: Общественная палата Вологодской области

Денис Дворников, и.о. ректора ВоГУ и председатель Общественной палаты Вологодской области, отправился в Уганду не просто с рабочей поездкой, а с амбициозной миссией – проложить мост научного и образовательного сотрудничества между Россией и Восточной Африкой. Вместо привычных протокольных встреч он выбрал живой формат общения со студентами Международного университета Восточной Африки – мастер-класс по спичрайтингу.

Ректор российского вуза делится опытом с африканской молодежью, демонстрируя открытость к диалогу и готовность к обмену знаниями. Вручение символического подарка – вологодской кружевной птицы – учредителю университета Хассану Алви подчеркивает стремление к долгосрочному партнерству.

Дворников видит в Африке не только кладезь природных ресурсов, но и динамично развивающийся научный и образовательный центр. Его слова о пятикратном росте публикаций африканских ученых в ведущих журналах за последнее десятилетие – явный сигнал для российских коллег: пора обратить внимание на потенциал африканской науки.

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Подготовка соглашения между ВоГУ и Международным университетом Восточной Африки – важный шаг, но мастер-класс по спичрайтингу – это яркий символ нового подхода к международному сотрудничеству, основанного на прямом взаимодействии и обмене опытом. Дворников буквально «говорит» с Африкой на одном языке, языке знаний и профессионализма.