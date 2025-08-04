Синоптики обещают настоящий «потоп» в Москве: ливни «библейского» масштаба смоют жару

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Забудьте о жаре и духоте! Москву и Подмосковье накрывают не просто дожди, а настоящие ливни, местами – «библейского» масштаба. Синоптики обещают до половины месячной нормы осадков, грозы и даже град. Пока все, кто жаловался на жару, ликуют, возникает вопрос: готова ли городская инфраструктура к такому испытанию?

«К вечеру местами лужи могут быть по колено», – предупреждает специалист «Метеоновостей».

Пик непогоды придется на период с 10 до 21 часа, за ночь ожидается еще до 25 мм осадков. Под особым ударом стихии окажутся Звенигород и Кубинка. Жителям этих районов стоит запастись не только зонтами и дождевиками, но и резиновыми сапогами.

Но есть и хорошие новости. Ливни принесут долгожданную прохладу. Температура воздуха опустится до комфортных 21-23 градусов. «Пляжная движуха» отменяется, зато можно насладиться свежестью и наконец-то выспаться.

Вологодские синоптики ошиблись в расчетах

Однако такое количество осадков может стать серьезным испытанием для ливневой канализации. В соцсетях уже появляются видео затопленных улиц. Остается надеяться, что городские службы справятся с ситуацией и Москву не ждет настоящий потоп.