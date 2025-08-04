Вологда теряет позиции в конкурсе «Культурная столица России 2027»

Источник фото: globallookpress.com

Вологда опустилась на второе место, в спину дышут конкуренты

В России в этом году выбирают новую культурную столицу 2027 года. Среди участников есть и наша Вологда. Победа в конкурсе может быть отличным подарком городу к его 880-летию. Давайте узнаем как на данный момент распределились голоса среди участников.

Вологда очень долгое время лидировала, но за последнее время резкий рывок совершил Челябинск, с 18.05% голосов вышел на первое место. За этого участника проголосовало 42 833 жителей России.

Вологда опустилась на второе место с 12,41% голосов. За нашего участника проголосовало 29 442 жителей России.

И замыкает тройку лидеров Новосибирск, у которого 9,57% голосов, и за него поставили галочку 22 713 жителей России.

К большому сожалению отрыв Вологды от первого места достаточно велик. Тем не менее шансы исправить ситуацию еще есть. Голосование будет проходить до 5 января 2025 года, и в нем может принять любой гражданин России. Проголосовать можно на сайте “Госуслуги” перейдя по ссылке .

Каждый участник может отдать свой голос сразу за 5 городов. Безусловно все претенденты достойны называться культурной столицей России, но нам хочется видеть в числе победителей именно Вологду.

Поэтому мы призываем вас друзья проголосовать в конкурсе “Культурная столица России - 2027” за наш город. Давайте поднажмем, и сделаем Вологде подарок к юбилею!