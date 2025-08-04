«С лавочки на сцену»: подтанцовка Булановой стала мемом. Что происходит?

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видео с выступлением Татьяны Булановой и ее подтанцовки стало вирусным. Пользователи соцсетей иронизируют над «энергосберегающей» хореографией, сравнивая танцоров с участниками программы «Московское долголетие». Пока интернет шутит, возникает вопрос: случайный ли это успех или гениально продуманный пиар-ход?

Концертный директор певицы утверждает, что этот коллектив работает с Булановой давно, и ничего необычного в их выступлениях нет. Возможно, феномен «пенсионного балета» - это не провал, а наоборот, находка. В эпоху сложной и вычурной хореографии простота танцоров Булановой выглядит необычно.

Стоит отметить, что танцоры сами ставят свои номера. Возможно, именно эта свобода и непринужденность и привлекла внимание публики.

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Независимо от того, был ли это расчет или случайность, вирусный эффект достигнут. Татьяна Буланова вновь в центре внимания, а ее «энергосберегающая» подтанцовка стала интернет-мемом.