Общество

«Куплю квартиру в вашем доме». Почему откликаться на такие объявления опасно

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
интернет мошенники недвижимость

Источник фото: globallookpress.com

Зачастую авторы объявлений о покупке квартир в вашем доме этого делать не планируют


Несмотря на то, что сегодня большинство предложений по купле/продажи недвижимости переместились в онлайн, на дверях наших подъездов до сих пор можно увидеть объявление, что кто-то хочет купить квартиру именно в вашем доме. Иногда это может таить в себе серьезную опасность. 

Чаще всего такие объявления дают частные риелторы, с целью собрать для себя базу недвижимости для будущих клиентов. Либо целью риелтора является продажа квартиры в этом доме, и они таким образом собирают информацию о конкурентах, чтобы установить справедливую цену на свой лот. 

Еще одна группа покупателей, это частные инвесторы, у которых цель купить квартиру для дальнейшей перепродажи. Это означает только одно, что по дорогой цене они вашу квартиру покупать не собираются, и будут использовать все уловки, чтобы сбить на нее цену. Хотя возможно они могут искать квартиру в вашем доме по заказу какого-то своего клиента. 

Но иногда за такими объявлениями могут стоять мошенники. Если человек хочет продать свою квартиру, то у него в какой-то момент могут появиться большие деньги. А значит это отличный объект для обмана или психологического давления. 

Профессиональные риелторы отмечают, что объявления о покупке квартир в вашем доме в 70% случаев попытка купить недвижимость по цене на 20% ниже рыночной.  

Стоит ли реагировать и звонить по таким объявлениям? Надо понимать, что в большинстве случаев это обычный маркетинг, и поэтому лучше обратиться напрямую в риелторское агентство, которое будет сопровождать продажу вашей квартиры на всех этапах. Если вы все же решили позвонить по такому объявлению, то необходимо при диалоге с человеком на том конце провода предельно осторожно. 

Прежде чем вступать в диалог, узнайте у своего собеседника кто он, частное лицо, риелтор, агент или инвестор. Уточните цель покупки, какой суммой он располагает и какие у него намерения. Нелишним будет проверить репутацию покупателя по открытым источникам. Ни в коем случае не сообщайте лишнюю информацию о себе, а именно адрес квартиры, сумму долгов (если они имеются) или другие детали. Если собеседник слишком настойчив или торопит, вежливо прекратите разговор.

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