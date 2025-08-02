Россия предупредила Азербайджан об ответных мерах за “переименование” российских городов

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Если нет конечно пункта назначения, то и лететь и ехать некуда

В Азербайджане не прекращаются антироссийские акции. На днях в Степанакерте был снесен памятник русскому художнику маренисту Ивану Айвазовскому. Но на этом дело не закончилось. В азербайджанских СМИ прошла акция “переименования” российских городов. И в принципе Россия готова уже ответить на эту провокацию.

В интервью телеканалу RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объявил возможные действия российской стороны.

«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — предупредил Затулин.

При этом законодатель выразил надежду, что до этого дело не дойдет Все как говорится в руках азербайджанских журналистов.

Демарш Азербайджана начался после того, как в публикации агентства ТАСС о демонтаже памятника Айвазовскому, российское издание указало название населенного пункта Степанакерт вместо нынешнего названия «Ханкенди». Азербайджан потребовал от ТАСС извинений. В данный момент в публикации название изменено на Нагорный Карабах.

При этом Затулин напомнил, что город Степанакерт носил свое название, начиная с 20-х годов прошлого века до самого распада Советского Союза.

«В советское время он был Степанакертом в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 70-е годы, до распада Советского союза. Он был Степанакертом в составе Азербайджанской республики, Азербайджанской ССР, на территориальную целостность которого претендует современный Азербайджан», — подчеркнул депутат.

Поэтому данный случай не повод придираться к российским СМИ о «собственных варварских действиях» Азербайджана на территории бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.