Вологжанам рассказали, как приготовить домашнюю вкусную шаурму
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Многие считают шаурму исключительно вредным блюдом, ассоциируя её с уличной едой быстрого питания. Однако приготовленная дома классическая шаурма становится полноценным и полезным приёмом пищи, идеальным вариантом для тех, кто хочет сытно перекусить и насладиться ароматным вкусом.
Информация опубликована на сайте «Шефмаркет».
Чтобы сделать правильную шаурму, выбирайте нежирное мясо птицы, например, грудку или филе индейки, богатое белком и легко усваивающееся организмом. Вместо жирных соусов предпочтите натуральные ингредиенты, добавив свежий измельчённый чеснок, натуральный йогурт и немного сметаны.
Ингредиенты домашней шаурмы:
Лаваш тонкий (желательно армянский);
Куриная грудка или индейка (около 150 граммов);
Спелый помидор;
Огурец свежий;
Капуста белокочанная или пекинская (примерно полстакана нашинкованной капусты);
Майонез домашнего приготовления или качественный магазинный;
Натуральный йогурт;
Чеснок;
Соль, свежемолотый чёрный перец;
Растительное масло для жарки.
Процесс приготовления:
Мясо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кубиками.
Овощи подготовить заранее: помидоры очистить от семян и кожуры, нарезать кольцами, огурца удалить кожуру и сердцевину, нарезать длинной соломкой, капусту мелко нашинковать.
Сделать соус: смешать ложку натурального йогурта, столовую ложку сметаны и чайную ложку качественного майонеза. Добавьте раздавленный чеснок, соль и перец по вкусу.
Подсолнечное масло нагреть на сковороде и обжарить кусочки мяса до золотистой корочки.
Раскатайте лист лаваша, смажьте тонким слоем подготовленного соуса, выложите слой овощей и сверху уложите горячие куски куриного мяса.
Аккуратно сверните лаваш трубочкой, плотно закручивая начинку вовнутрь.
Перевернув шаурму срезанной стороной вверх, обжарьте её на горячей сухой сковороде до хрустящей корочки с обеих сторон.
Готовая домашняя шаурма порадует вас своим аппетитным видом и приятным ароматом, станет отличным дополнением семейного ужина или обеденного меню на работе.