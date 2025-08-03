Вологжанам рассказали, как приготовить домашнюю вкусную шаурму

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Многие считают шаурму исключительно вредным блюдом, ассоциируя её с уличной едой быстрого питания. Однако приготовленная дома классическая шаурма становится полноценным и полезным приёмом пищи, идеальным вариантом для тех, кто хочет сытно перекусить и насладиться ароматным вкусом.

Информация опубликована на сайте «Шефмаркет».

Чтобы сделать правильную шаурму, выбирайте нежирное мясо птицы, например, грудку или филе индейки, богатое белком и легко усваивающееся организмом. Вместо жирных соусов предпочтите натуральные ингредиенты, добавив свежий измельчённый чеснок, натуральный йогурт и немного сметаны.

Ингредиенты домашней шаурмы:

Лаваш тонкий (желательно армянский);

Куриная грудка или индейка (около 150 граммов);

Спелый помидор;

Огурец свежий;

Капуста белокочанная или пекинская (примерно полстакана нашинкованной капусты);

Майонез домашнего приготовления или качественный магазинный;

Натуральный йогурт;

Чеснок;

Соль, свежемолотый чёрный перец;

Растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

Мясо промыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кубиками.

Овощи подготовить заранее: помидоры очистить от семян и кожуры, нарезать кольцами, огурца удалить кожуру и сердцевину, нарезать длинной соломкой, капусту мелко нашинковать.

Сделать соус: смешать ложку натурального йогурта, столовую ложку сметаны и чайную ложку качественного майонеза. Добавьте раздавленный чеснок, соль и перец по вкусу.

Подсолнечное масло нагреть на сковороде и обжарить кусочки мяса до золотистой корочки.

Раскатайте лист лаваша, смажьте тонким слоем подготовленного соуса, выложите слой овощей и сверху уложите горячие куски куриного мяса.

Аккуратно сверните лаваш трубочкой, плотно закручивая начинку вовнутрь.

Перевернув шаурму срезанной стороной вверх, обжарьте её на горячей сухой сковороде до хрустящей корочки с обеих сторон.

Готовая домашняя шаурма порадует вас своим аппетитным видом и приятным ароматом, станет отличным дополнением семейного ужина или обеденного меню на работе.