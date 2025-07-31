Курица выросла в цене: в России мясо птицы резко подорожало

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Цены на курицу стремительно растут в стране, достигнув значительного повышения к середине июля.

Согласно последним данным аналитической платформы NTech, стоимость различных частей курицы увеличилась существенно:

Тушка бройлера теперь обходится покупателям примерно в 185 рублей за кг (+18%);

Филе стало дороже почти на четверть и достигает отметки в 307 рублей за кг (+24%);

Голень стала стоить около 184 рублей (+12%), а окорочок вырос в цене до 165 рублей (+10%).

Крылья прибавили лишь один процент и стоят порядка 200 рублей, тогда как наиболее ощутимо подорожал фарш механической обвалки — до 98 рублей за кг (+40%). Это сырье активно используют производители колбасы, сосисок и полуфабрикатов.

Причины такого резкого роста стоимости эксперты связывают сразу с несколькими факторами:

Основные причины удорожания куриного мяса:

Сезонность: Летом потребление курицы традиционно возрастает, особенно среди отдыхающих россиян, предпочитающих легкие блюда.

Рост потребления механически обработанного фарша: Продукт стал популярным сырьем в пищевой промышленности, увеличив спрос и цены.

Экспортный фактор: Экспорт российского мяса значительно вырос, поднявшись на 27%. Особенно активны поставки свинины, птица идет на международные рынки, вызывая нехватку внутри страны.

Инфляция и повышение затрат производителей: Рост цен на корм, электроэнергию и зарплаты сотрудников увеличивают себестоимость продукта.

Эти факторы приводят к стремительному росту цен на продукт, которым россияне привыкли пользоваться ежедневно.

Минсельхоз подчеркивает значительный рост экспорта российской мясной продукции в первой половине 2024 года. Поставки увеличились на 27%, составив объем продаж на сумму свыше $1,7 млрд.