«Мы ничего не забыли»: Максиму Галкину* объяснили, почему его не хотят видеть в Киеве

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Жители Украины довольно необычно отреагировали на желание звезды выступить в Киеве

Как известно Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), сейчас гостят в Юрмале. Во время общения с журналистами юморист попытался общаться с журналистами на украинском языке. Получилось у него это, как всегда, смешно. А еще он пообещал выступить в Киеве, если ему разрешат. Казалось бы его там должны ждать после этого с распростертыми объятиями, но не тут то было.

Многие жители Украины желание Галкина выступить в Киеве восприняли без особого энтузиазма. И даже заподозрили, что у бывшего ведущего Первого канала совсем плохо стало с деньгами. И вообще в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) было очень много ироничных комментариев на эту тему. Камнем преткновения для некоторых жителей Незалежной стал тот факт, что Галкин активно гастролировал по Крыму, а также выступлением на Дне России в Ялте, где он был ведущим, что ему до сих пор не могут простить.

Искупить свой грех мужу Пугачевой посоветовали через получение украинского паспорта и дальнейшей принудительной мобилизацией.

«Думает, что люди забыли, как он в Крыму выступал?» - пишет Ирина В. «Пусть он расскажет, что делал в Крыму в 2014 году, на каком концерте и с кем выступал», - требует Влад К. «Пошел отсюда! Вы тут никому на фиг не нужны. Вас отовсюду прогнали пинками – и вы про Украину вспомнили. Никогда не забуду, как этот зубоскал над украинцами насмехался», - пишет Андрей Б. «Нет, не учит он украинский – зачем ему забивать голову всякой ерундой? И к нам не приедет, он же не звезда Голливуда, ему никто не даст за это миллион долларов», - пишет Михаил Т. «Пусть принимает украинское гражданство и становится на воинский учет в ТЦК. Добро пожаловать в наш концлагерь», - пишет Dmitriy R. из Киева. «На фронт лицемер не хочет, потому что деньги из глупого народа можно выжимать и так», - пишет Vasyl B. из Харькова.

Попытки Галкина задобрить именно украинскую публику имеют под собой серьезное основание. Именно украинцы за границей ходят на его концерты. Хотя и их поток в последнее время начинает иссякать. В любом случае россиянам есть тоже что припомнить Галкину. Хотя каждый сам выбирает свою дорогу в этой жизни…

* - Признан в России иноагентом