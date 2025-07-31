Названо поколение-аутсайдер: при поиске работы люди вынуждены даже скрывать свой возраст

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Как ни странно, но старшее поколение за последние 8 лет, наоборот, оказалось более востребовано на руководящих должностях и в роли специалистов. Причина — опыт и устойчивость во время кризисных ситуаций. Это оценили. А вот так называемому поколению X приходится убеждать работодателей в своей ценности.

По словам издания The Wall Street Journal , многие бизнесмены сейчас делают ставку на поколение 1946-1964 гг. рождения (это так называемые бэби-бумеры). Эти люди отличаются наибольшей решительностью, и изначально ориентированы на построение карьеры. А потому их чаще оставляют в роли топ-менеджеров. Это доказала статистика, которую приводит WSJ: за последние 8 лет почти на 6,5% выросла доля бэби-бумеров в принятии управленческих решений.

Еще одно поколение-фаворит — миллениалы, рожденные с 1982 по 2000-е гг. Их специфика — способность быстро осваивать гаджеты, технологии. Они легко ставят крест на личной жизни ради карьеры. И активны в пополнении багажа навыков. Поэтому поколение Y рассматривается в качестве преемников бэби-бумеров.

А вот поколение X, появившееся на свет с 1965 по 1981 гг., оказалось не очень востребованным на рынке труда. В итоге они остаются со всем своим опытом, знаниями, за бортом карьеры. Как показывает статистика WSJ: с 2017 до 2025 гг. почти на 8% снизилось присутствие 50-летних на ведущих должностях, включая топ-менеджеров. Поэтому, например, в России 13% представителей X-поколения стараются меньше афишировать свой возраст при трудоустройстве. Об этом говорит РИА «Новости» со ссылкой на опрос Зарплата.ru .

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Хотя поколение X реально недооценено на рынке труда. В отличие от тех же продвинутых миллениалов 50-летние умеют подстраиваться под перемены, не требуя для этого инструкций, указаний. Кроме того, способны брать на себя ответственность и мыслить без подсказки искусственного интеллекта, анализируя и умело работая с информацией. Такая автономность и адаптивность в условиях, когда текущая обстановка стремительно меняется, гораздо ценнее, чем знание технических и технологических «фишек» 21 века. Но пока не востребовано.