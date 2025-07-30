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Поступает все больше сообщений, что на Украине грядет смена власти

Вчера многие мировые СМИ сообщали новость о том, что якобы на Западе принято окончателное решение о замене Владимира Зеленского на посту президента Украины. Основной кандидат на этот пост бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Своим мнением о том, что будет происходить в этой стране при реализации данного сценария, поделился Алексей Арестович (Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ).

Бывший советник Зеленского обозначил в интервью журналисту Александру Шелесту на его Youtube канале, обрисовал два возможных сценария. Если к власти придет Залужный, это означает, что украинский конфликт получит новый импульс для обострения. Бывший экс-главком отрицает любые переговоры. Ранее он публиковал статью, в которой писал, что победа Украины может не понравиться никому.

Фактически это была его предвыборная программа. Здесь напрашивается только один вывод, что если Залужный станет президентом Украины, про перемирие можно забыть.

Но, по мнению Арестовича, есть второй и более мягкий вариант. Неплохие шансы стать новым президентом Украины может стать Давид Арахамия, который сейчас лидер большинства в Верховной Раде. Вот он может реально пойти на переговоры, и при нем может наступить долгожданное перемирие.

Конечно же Арестович как никто другой знает обстановку в высших эшелонах украинской власти. Но мы живем в то время, когда события меняются очень быстро и непредсказуемо. Как все будет в реальности, покажет только время…

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ