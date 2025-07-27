В России придумали чем заменить ипотеку. На рынке недвижимости может произойти революция

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Доходные дома составляли до 40% рынка недвижимости в царской России

Объемы выдачи ипотеки в России продолжают падать. По итогам первого полугодия снижение этого показателя составило 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нынешние ставки по ипотеки для многих россиян просто не по карману. Но в скором времени все может измениться, и, возможно, жилищный вопрос наконец-то будет решен.

Этой осенью в России будет рассмотрен законопроект, который может возродить в стране доходные дома. К опыту времен еще царского времени предлагает вернуться первый зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом пишут РИА Новости .

Суть предлагаемых изменений заключается в том, что квартиры в доходных домах не продаются, а арендуются на различный срок. Это может быть неделя или годы. А следовательно, человеку не нужно брать на себя обременительную ипотеку и выплачивать проценты всю жизнь.

Еще один плюс такой системы, что снять квартиру в доходном доме можно будет в любом регионе России. И при этом бюджет будет пополняться налогами, в отличие от того, что сегодня владельцы съемных квартир вообще ничего не платят.

Однако у данного законопроекта могут быть и противники. Это в первую очередь застройщики и банкиры. Первые неплохо навариваются продавая готовое жилье с огромной наценкой, а вторые спокойно живут за счет высоких процентов. В таком случае доходные дома могут лишить их существенной доли прибыли.

Законопроект поступит в Госдуму только осенью, и пока подробностей его положения не известно. Очевидно, что споры по этому документу будут не шуточные, и пока не известно, чья точка зрения возьмет верх. Но если закон будет принят, то можно смело будет говорить о том, что на российском рынке недвижимости произойдет настоящая революция.