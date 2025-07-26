10 лучших компьютерных игр первой половины 2025 года по версии «Кинопоиска»

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Насколько мнение редакции сайта можно считать весомой?

Похоже в последние время известный отечественный сайт «Кинопоиск» своими рейтингами решил обхватить все. Причем учитывается мнение не пользователей сайта, а исключительно редакции и авторов. А то вдруг голоса распределятся не таким образом, как нужно.

В этот раз «Кинопоиск» решил порадовать собственным рейтингом компьютерных игр. А что будет дальше? Рейтинг настольных игр? Музыкальных клипов? Литературы и комиксов? Ловите идеи!

Split Fiction

Split Fiction – фантастические игра про виртуальную реальность. В разнообразные виртуальные миры попадают две писательницы. Да, в эту игру можно играть и вдвоем. Split Fiction совмещает в себе сразу несколько жанров – платформинг, «стрелялки», гонки и прочее.

Kingdom Come: Deliverance II

Удачное продолжение похождений сына кузнеца в средневековой Чехии. Авторы взяли лучшее из первой части, и добавили немало хорошего во вторую. А общем, замечательный пример игры, которая не пошла по модному курсу «повесточки».

DOOM: The Dark Ages

Очередная часть знаменитой игры. На этот раз со средневековым антуражем. Зрелищно, красиво, современно. А вот любители первых двух частей ворчат, что мол, серия свернула не туда.

Clair Obscur: Expedition 33

Многие считают, что это игра года. Даже если это не так, то число лучших игр 2025, Clair Obscur: Expedition 33 все равно попадет. Правда, если вы не любите «уклонения и парирования», то лучше не играйте в нее.

Blue Prince

Игра-поиск, игра на внимательность. Название явно не на слуху широкого круга любителей компьютерных игр. Как она попала в топ лучших? Решительно непонятно!

Hollywood Animal

А вот это действительно хит. Игра, которая без усилий пойдет даже на самых слабых компьютерах. Вы станете владельцем небольшой голливудской киностудии начала прошлого века. Придется строить козни против конкурентов, нанимать и увольнять персонал, давать и брать взятки. Ну, и фильмы снимать само собой – это же самое главное!

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Мрачноватая RPG в стиле знаменитого Skyrim. Вроде бы как интересно, красиво и оригинально, но старенькие «Древние свитки» все равно нам милее.

Marvel Rivals

Что тут можно сказать? Игра для любителей комиксов Marvel. А остальным может быть просто скучно, особенно если вы не знаете, что это за персонажи по экрану бегают ;).

Assassin’s Creed Shadows

Продолжение серии про ассассинов. Чем больше выходит частей, тем дальше игра уходит от первоначальной задумки. В том числе и в месте действия. На этот раз действие будет происходить в средневековой Японии. Два персонажа на выбор. Любителям Японии и анимэ эта игра явно придется по вкусу.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Очередная игра в стиле знаменитого «Метроида». Вполне неплохо, но зачем ее в десятку лучших включать? Совершенно непонятно!