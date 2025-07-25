Общество

7 лет ремонта и 86 млрд потраченных рублей. Авианосец “Адмирал Кузнецов” могут распилить на металлолом

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
армия военная техника

Источник фото: globallookpress.com

Глава ВТБ, котрому принадлежить ОСК, заявил, что дальнейший ремонт авианосца не имеет смысла


«Адмирал Кузнецов» единственный российский авианосец, который остался в составе ВМФ. Однако последние 7 лет корабль вынужден был простаивать на ремонте, на который было потрачено ₽86 млрд. И вот сейчас появилась информация. По плану он должен был вернуться в строй еще в 2024 году. Но согласно поступающей информации, это событие не произойдет никогда.

Как пишет издание “Коммерсант”, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что проводить дальнейший ремонт авианосца просто нет смысла, поскольку корабль очень старый.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал он.

Туманные перспективы авианосца были озвучены Президенту Путину на церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске. 

Потеря такого корабля не пройдет бесследно для российского флота. Помимо потери огромной суммы денег, потраченной на ремонт, высока вероятность потери отечественной школы летчиков-палубников, возможно безвозвратно. 

Но чтобы трезво оценить ситуацию, то необходимо вспомнить о череде происшествий, которые были связаны с «Адмиралом Кузнецовым». Они начались еще в 2016 году, когда в Средиземном море было потеряно сразу 2 истребителя при заходе на посадку. Неудачи на этом не закончились. И уже в 2017 году в очередном походе авианосец стал сильно дымить, что стало поводом для многочисленных шуток пользователей в сети. 

После возвращения авианосец встал на ремонт. В 2018 году из-за аварии док затонул, а на палубу крейсера обрушился строительный кран. А в 2019 году «Адмиралом Кузнецовым» загорелся, и в пожаре погибло 2 человека. В 2022 году он загорелся повторно. 

Колоссальные денежные вливания на ремонт в размере ₽86 млрд, плюс урон нанесенный верфи во время пожара. Такой печальный итог неудавшегося ремонта. Была надежда, что корабль встанет на боевое дежурство и еще долго послужит на благо родины, однако всем этим планам сбыться не суждено…

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