7 лет ремонта и 86 млрд потраченных рублей. Авианосец “Адмирал Кузнецов” могут распилить на металлолом

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Глава ВТБ, котрому принадлежить ОСК, заявил, что дальнейший ремонт авианосца не имеет смысла

«Адмирал Кузнецов» единственный российский авианосец, который остался в составе ВМФ. Однако последние 7 лет корабль вынужден был простаивать на ремонте, на который было потрачено ₽86 млрд. И вот сейчас появилась информация. По плану он должен был вернуться в строй еще в 2024 году. Но согласно поступающей информации, это событие не произойдет никогда.

Как пишет издание “Коммерсант” , глава ВТБ Андрей Костин заявил, что проводить дальнейший ремонт авианосца просто нет смысла, поскольку корабль очень старый.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал он.

Туманные перспективы авианосца были озвучены Президенту Путину на церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске.

Потеря такого корабля не пройдет бесследно для российского флота. Помимо потери огромной суммы денег, потраченной на ремонт, высока вероятность потери отечественной школы летчиков-палубников, возможно безвозвратно.

Но чтобы трезво оценить ситуацию, то необходимо вспомнить о череде происшествий, которые были связаны с «Адмиралом Кузнецовым». Они начались еще в 2016 году, когда в Средиземном море было потеряно сразу 2 истребителя при заходе на посадку. Неудачи на этом не закончились. И уже в 2017 году в очередном походе авианосец стал сильно дымить, что стало поводом для многочисленных шуток пользователей в сети.

После возвращения авианосец встал на ремонт. В 2018 году из-за аварии док затонул, а на палубу крейсера обрушился строительный кран. А в 2019 году «Адмиралом Кузнецовым» загорелся, и в пожаре погибло 2 человека. В 2022 году он загорелся повторно.

Колоссальные денежные вливания на ремонт в размере ₽86 млрд, плюс урон нанесенный верфи во время пожара. Такой печальный итог неудавшегося ремонта. Была надежда, что корабль встанет на боевое дежурство и еще долго послужит на благо родины, однако всем этим планам сбыться не суждено…