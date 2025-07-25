В России меняются правила выдачи больничного
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Если человек часто болеет, это станет предметом рассмотрения его ситуации врачебной комиссией
В России меняются правила оформления больничных листов. Минздрав представил новый порядок их выдачи. И если для простых людей никаких видимых изменений не произойдет, то тех людей, которые болеют часто, ждет несколько неприятных сюрпризов.
По новым
Новые правила выдачи больничного должны повысить эффективность оказания медицинской помощи.
В новом документе предусмотрены несколько исключений. Под данные ограничения не подпадают больничные по уходу за больным ребёнком и другими членами семьи.
Медицинская реабилитация также не будет учитываться.
Также по новым правилам не будут учитываться больничные граждан, получающих медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, к которым относятся ВИЧ, гепатит В и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет и др.
В списке исключений значится медицинская помощь для больных с болезнями почек, требующая заместительной почечной терапии (диализа).
По предварительной оценке Социального фонда, новые правила могут затронуть менее 1% от общего количества оформленных гражданами листков нетрудоспособности.