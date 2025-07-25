В России меняются правила выдачи больничного

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Если человек часто болеет, это станет предметом рассмотрения его ситуации врачебной комиссией

В России меняются правила оформления больничных листов. Минздрав представил новый порядок их выдачи. И если для простых людей никаких видимых изменений не произойдет, то тех людей, которые болеют часто, ждет несколько неприятных сюрпризов.

По новым правилам медицинские карты тех россиян, которые брали больничный более 4-х раз за полгода, будут передавать врачебной комиссии. По мнению специалистов это необходимо для выявления причин длительного состояния нетрудоспособности. Возможно человеку потребуется более тщательное лечение, или рекомендации как меньше болеть. А возможно человек специально брал больничный, чтобы просто отдохнуть. Тогда к нему должны приниматься меры совершенно другого характера.

Новые правила выдачи больничного должны повысить эффективность оказания медицинской помощи.

В новом документе предусмотрены несколько исключений. Под данные ограничения не подпадают больничные по уходу за больным ребёнком и другими членами семьи.

Медицинская реабилитация также не будет учитываться.

Также по новым правилам не будут учитываться больничные граждан, получающих медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, к которым относятся ВИЧ, гепатит В и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет и др.

В списке исключений значится медицинская помощь для больных с болезнями почек, требующая заместительной почечной терапии (диализа).

По предварительной оценке Социального фонда, новые правила могут затронуть менее 1% от общего количества оформленных гражданами листков нетрудоспособности.