Нужно ли закрывать теплицу на ночь? Найден идеальный баланс для здорового урожая

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Многолетняя дискуссия среди садоводов о правильном ночном режиме теплицы подошла к концу благодаря рекомендациям опытных специалистов. Как сообщают корреспонденты портала Белновости, секрет оказался прост: всё зависит от времени года и условий окружающей среды.

Почему важно соблюдать правильный режим?

Закрывая теплицу на ночь, владельцы создают благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов. Теплый влажный воздух способствует развитию грибковых заболеваний, негативно влияющих на качество урожая.

Однако оставлять двери открытыми тоже опасно. Осенью утренний туман приносит дополнительную влагу и холод, создавая дискомфорт для теплолюбивых культур.

Эксперты советуют подходить к вопросу комплексно:

Летом: Регулярное проветривание днем и ночью помогает поддерживать оптимальную влажность и избежать перегрева растений.

Осенью: Ночные температуры становятся ниже, утром часто появляется туман. Закрытие дверей защитит посадки от переувлажнения и заморозков.

Идеальное решение: автоматика спасёт урожай!

Для тех, кто хочет упростить себе жизнь, существуют специальные устройства — термоприводы. Они автоматически открывают окна или двери теплицы, поддерживая нужный уровень вентиляции.

Простое соблюдение рекомендаций позволит сохранить здоровье ваших растений и обеспечит хороший урожай даже в условиях нестабильной погоды!