Тройной удар АвтоВАЗа по российскому бюджету, или Последствия повышения утильсбора

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Государство увеличивает субсидирование отечественного автопрома

Власти всеми силами пытаются поддерживать работоспособность АвтоВАЗа. Как заявил президент России Путин, если страна не будет делать собственные автомобили, то она потеряет суверенитет. Спорить с главой государство глупо. Проблема заключается только в том, что поддержка АвтоВАЗ очень дорого обойдется российским налогоплательщикам.

Как известно, с недавнего времени в России действует повышенный утильсбор на автомобили. Все это в совокупности с повышением ставок по кредитам привело к тому, что за первое полугодие 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в страну ввезли 408,5 тыс. машин, такой статистикой поделился «Автостат» .

Чем меньше машин, тем меньше поступлений в бюджет от того же самого утильсбора.

И казалось бы, что данная мера должна помочь АвтоВАЗу увеличить производства собственной продукции. Но не тут то было. Сейчас идут разговоры о том, чтобы тольяттинский автозавод может перейти на 4-х дневную рабочую неделю. Нет покупателей на российские машины. А это, как не смешно, еще один удар по бюджету, и опять он недосчитается налогов.

Но и это еще не все. Сейчас в правительстве рассматриваются меры поддержки автопрома. И уже в 2025 году государственные субсидии российским автозаводам могут вырасти почти в два раза. То есть бюджету придется еще и раскошелиться.

Во многих странах именно автопром является движущей силой национальной экономики. А в России это просто черная дыра, которая постоянно поглощает большие суммы денег, и не дает никакого эффекта. Невероятно, но факт…