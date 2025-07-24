Тройной удар АвтоВАЗа по российскому бюджету, или Последствия повышения утильсбора
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Государство увеличивает субсидирование отечественного автопрома
Власти всеми силами пытаются поддерживать работоспособность АвтоВАЗа. Как заявил президент России Путин, если страна не будет делать собственные автомобили, то она потеряет суверенитет. Спорить с главой государство глупо. Проблема заключается только в том, что поддержка АвтоВАЗ очень дорого обойдется российским налогоплательщикам.
Как известно, с недавнего времени в России действует повышенный утильсбор на автомобили. Все это в совокупности с повышением ставок по кредитам привело к тому, что за первое полугодие 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в страну ввезли 408,5 тыс. машин, такой статистикой поделился
Чем меньше машин, тем меньше поступлений в бюджет от того же самого утильсбора.
И казалось бы, что данная мера должна помочь АвтоВАЗу увеличить производства собственной продукции. Но не тут то было. Сейчас идут разговоры о том, чтобы тольяттинский автозавод
Но и это еще не все. Сейчас в правительстве рассматриваются меры поддержки автопрома. И уже в 2025 году государственные
Во многих странах именно автопром является движущей силой национальной экономики. А в России это просто черная дыра, которая постоянно поглощает большие суммы денег, и не дает никакого эффекта. Невероятно, но факт…